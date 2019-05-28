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РИА Новости

МИД обвинил США в попытке навязать "свое" урегулирование на Ближнем Востоке

Вчера, 20:49
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подготовка в Манаме (Бахрейн) семинара "Процветание во имя мира" является попыткой США навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
"25-26 июня Вашингтон намерен организовать в столице Бахрейна семинар "Процветание во имя мира", на котором может быть озвучена экономическая часть т.н. "сделки века" по ближневосточному урегулированию. Судя по всему, США планируют мобилизовать крупные финансовые средства, в том числе за счет донорских пожертвований, для реализации масштабных инвестиционных проектов, якобы нацеленных на улучшение жизни палестинцев, проживающих собственно в Палестине, а также в Иордании, Египте, Ливане и Сирии… Речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать "альтернативное видение" палестино-израильского урегулирования. Упорное стремление подменить задачу достижения всеобъемлющего политического решения пакетом экономических "бонусов", размывая принцип создания двух государств для двух народов, вызывает глубокую обеспокоенность", - говорится в сообщении МИД РФ.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции по итогам консультативной встречи представителей палестинских организаций, движений и фронтов. 13 февраля 2019
Вчера, 14:33
Палестина отвергла "сделку века" США по урегулированию конфликта с Израилем
Министерство напомнило, что "на нынешнем сложном этапе как никогда были бы востребованы подлинно коллективные усилия по налаживанию прямых и устойчивых палестино-израильских переговоров, а не навязывание извне имеющих конъюнктурный характер односторонних "сделок".
Форум для привлечения инвестиций в экономику палестинских территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа США намечают на 25-26 июня с участием министров финансов заинтересованных стран, мировых и региональных бизнес-лидеров. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне. Встреча региональных политиков и предпринимателей на берегах Персидского залива преподносится администрацией Дональда Трампа как первый этап "сделки века" - бойкотируемого палестинцами проекта урегулирования ближневосточного конфликта. Ранее палестинское агентство ВАФА со ссылкой на главу представительства Китая в Палестине Го Вэя сообщило, что Пекин не будет участвовать во встрече.
Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт на V министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества в Москве. 16 апреля 2019
16 апреля, 11:22
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