МИД обвинил США в попытке навязать "свое" урегулирование на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подготовка в Манаме (Бахрейн) семинара "Процветание во имя мира" является попыткой США навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"25-26 июня Вашингтон намерен организовать в столице Бахрейна семинар "Процветание во имя мира", на котором может быть озвучена экономическая часть т.н. "сделки века" по ближневосточному урегулированию. Судя по всему, США планируют мобилизовать крупные финансовые средства, в том числе за счет донорских пожертвований, для реализации масштабных инвестиционных проектов, якобы нацеленных на улучшение жизни палестинцев, проживающих собственно в Палестине, а также в Иордании, Египте, Ливане и Сирии… Речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать "альтернативное видение" палестино-израильского урегулирования. Упорное стремление подменить задачу достижения всеобъемлющего политического решения пакетом экономических "бонусов", размывая принцип создания двух государств для двух народов, вызывает глубокую обеспокоенность", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министерство напомнило, что "на нынешнем сложном этапе как никогда были бы востребованы подлинно коллективные усилия по налаживанию прямых и устойчивых палестино-израильских переговоров, а не навязывание извне имеющих конъюнктурный характер односторонних "сделок".