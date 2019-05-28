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РИА Новости

Сообщение о минировании ТЦ "Щука" в Москве не подтвердилось

Вчера, 17:49
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Опасные предметы в торговом центре "Щука" на северо-западе Москвы после анонимного сообщения о "минировании" не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации более 1,3 тысячи человек из ТЦ "Щука" на улице Щукинская после анонимной угрозы взрыва.
"Кинологи проверили весь торговый центр, взрывное устройство не найдено", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего в ходе проверки из торгового центра были эвакуированы почти 1,4 тысячи человек.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроз взрывов не подтвердилась.
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