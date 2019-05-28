В Одессе второй раз за день проверяют сообщение о минировании здания суда

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Полиция второй раз за день проверяет информацию о минировании здания Хозяйственного суда в Одессе, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Во вторник пресс-служба полиции уже сообщала, что поступила информация о минировании Хозяйственного суда. Правоохранители эвакуировали 300 человек, проверили здание и прилегающую территорию, взрывоопасных предметов не нашли.

"Сегодня в 15.54 (совпадает с мск) по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Хозяйственный суд Одесской области, расположенный на проспекте Шевченко, снова заминирован", - говорится в сообщении.