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РИА Новости

В Одессе второй раз за день проверяют сообщение о минировании здания суда

Вчера, 16:56
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КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Полиция второй раз за день проверяет информацию о минировании здания Хозяйственного суда в Одессе, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Во вторник пресс-служба полиции уже сообщала, что поступила информация о минировании Хозяйственного суда. Правоохранители эвакуировали 300 человек, проверили здание и прилегающую территорию, взрывоопасных предметов не нашли.
"Сегодня в 15.54 (совпадает с мск) по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Хозяйственный суд Одесской области, расположенный на проспекте Шевченко, снова заминирован", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
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