Синоптик прокомментировал предупреждения об угрозе торнадо в Москве

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прокомментировал заявление об угрозе смерче и торнадо в Москве из-за зноя.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов заявил, что на смену аномальной жаре в столице могут прийти торнадо и смерчи. Наиболее опасным периодом он назвал конец мая и начало июня.

"Сообщения о смерчах и торнадо абсолютно беспочвенные и бестолковые. Зной усиливается, но условий для формирования даже простых гроз и ливней нет. А если нет облаков, то и торнадо со смерчами неоткуда взяться", - цитирует Тишковца RT.