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РИА Новости

Синоптик прокомментировал предупреждения об угрозе торнадо в Москве

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прокомментировал заявление об угрозе смерче и торнадо в Москве из-за зноя.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов заявил, что на смену аномальной жаре в столице могут прийти торнадо и смерчи. Наиболее опасным периодом он назвал конец мая и начало июня.
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"Сообщения о смерчах и торнадо абсолютно беспочвенные и бестолковые. Зной усиливается, но условий для формирования даже простых гроз и ливней нет. А если нет облаков, то и торнадо со смерчами неоткуда взяться", - цитирует Тишковца RT.
При этом он добавил, что такие погодные явления могут быть вызваны сменой воздушных масс, однако этот процесс очень сложно прогнозировать.
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Евгений ТишковецРоссияОбщество
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