Слуцкий прокомментировал арест россиянина в Косово

Как сообщила ранее миссия ООН в Косово, во вторник утром косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, позже они были доставлены в больницу с ранениями. Посольство России в Белграде подтвердило, что один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, и потребовало его освобождения. Освобождения сотрудников ООН потребовал и специальный представитель генсека организации в Косово Захир Танин. Позже миссия сообщила, что Краснощеков освобожден.