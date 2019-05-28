Слуцкий прокомментировал арест россиянина в Косово

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал арест в Косово россиянина, сотрудника ООН, неправомерным ввиду иммунитета, который дает ему его работа.
Как сообщила ранее миссия ООН в Косово, во вторник утром косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, позже они были доставлены в больницу с ранениями. Посольство России в Белграде подтвердило, что один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, и потребовало его освобождения. Освобождения сотрудников ООН потребовал и специальный представитель генсека организации в Косово Захир Танин. Позже миссия сообщила, что Краснощеков освобожден.
"Я не исключаю, что под предлогом якобы борьбы с преступностью власти самопровозглашенного Косово занимались притеснением сербского населения, поскольку среди задержанных в результате силовой акции в основном оказались этнические сербы и иностранцы. Среди них и российский гражданин, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощенков. С учетом иммунитетов, которые дает работа в международных организациях, его арест вообще является неправомерным ни с какой стороны. Будем следить за развитием ситуации", - сказал Слуцкий журналистам.
Он подчеркнул, что в Косово не прекращается правовой беспредел. "Запад признанием независимости Приштины открыл "ящик Пандоры" и спровоцировал создание "чёрной дыры" в самом центре Европы, где продолжает твориться беззаконие и разгул криминала", - сказал он. -0-
Вчера, 16:19Сербский эксперт: происходящее на севере Косово ‒ провокацияВласти Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, задержали 19 человек. В ходе акции пострадали сотрудники миссии ООН, в том числе гражданин России. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik бывший глава Генштаба Югославии Бранко Крга.