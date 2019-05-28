Человечество встало на ноги благодаря взрыву сверхновой, заявляют ученые

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Человечество могло перейти к прямохождению и научиться использовать орудия труда из-за относительно недавней вспышки сверхновой, ускорившей нашу эволюцию и превратившей африканские леса в саванны. К такому выводу пришли ученые, изучавшие следы этого катаклизма и опубликовавшие свои выводы в Journal of Geology.
"Осадочные породы, сформировавшиеся примерно 2,5 миллиона лет назад, содержат в себе огромные количества сажи и древесного угля. Никто не мог объяснить то, почему следы этих пожаров присутствуют фактически во всех уголках Земли. Резкое усиление ионизации атмосферы не только объясняет это, но и позволяет нам понять, как наши предки начали жить в саванне", — рассказывает Адриан Мелотт (Adrian Melott) из университета Канзаса в Лоуренсе (США).
Два года назад астрономы заявили о том, что им удалось найти первые однозначные следы того, что примерно 2,6 и 8,7 миллиона лет назад поверхность Земли и других планет Солнечной системы бомбардировалась лучами относительно близких к нам сверхновых.
Их следы в виде атомов нестабильного железа-60, возникающего только внутри гибнущих звезд, были недавно найдены на дне океана и в породах лунного грунта, доставленных на Землю экспедициями "Аполлон".
23 мая 2018, 12:25Две вспышки сверхновых вызвали вымирания на Земле в недавнем прошлом
Изначально ученые считали, что эти взрывы звезд произошли на расстоянии примерно в 300-600 световых лет от Земли, однако впоследствии выяснилось, что их "прародители" находились в два раза ближе к нашей планете, на потенциально опасном расстоянии от нее. Мелотт и его коллеги показали два года назад, что эти вспышки должны были значительно уменьшить толщину озонового слоя и ускорить эволюционные процессы на нашей планете.
В это же время, как отмечает геолог, должны были появиться первые гоминиды и первые представители рода Homo, а в последнем случае Земля еще и пережила достаточно большие перестановки в экосистемах. Ученые предположили, что все эти события не были случайными и были связаны с далекими космическими катаклизмами.
"Мы вычислили уровень ионизации атмосферы, который должны были породить космические лучи, которые вырабатывала более поздняя сверхновая. Оказалось, что их действие было необычно сильным – число ионов в нижних слоях атмосферы выросло в 50 раз. Обычно этого не происходит, однако самые мощные частицы, разгоняемые останками погибшей звезды, должны были достигать поверхности Земли и выбивать много электронов", — продолжает геолог.
Как ионизация атмосферы может быть связана с эволюцией человека, массовыми вымираниями и пожарами? Дело в том, что число ионов в воздухе очень сильно влияет на то, как хорошо через него могут проходить разряды электричества, в том числе и молнии. Соответственно, повышение числа заряженных частиц должно было резко усилить грозы и сделать их намного более частыми.
Вдобавок к этому, как отмечают Мелотт и его коллега Брайан Томас из университета Уошберна в Топеке (США), космические лучи и порождаемые ими "дорожки" из ионов сделают молнии более "вертикальными", что заставит их бить по земле заметно чаще, чем обычно.
11 июля 2016, 18:08Астрономы: недавний "обстрел" Земли сверхновыми ускорил эволюциюФизики из России, США и Европы выяснили, что "обстрел" Земли сверхновыми примерно 3,2 и 8,7 миллиона лет назад должен был сбить "биочасы" животным, облучить их достаточно высокой дозой радиации и ускорить их эволюцию.
Насколько сильно изменится их частота, сказать сложно, однако геологи предполагают, что подобные перемены в поведении атмосферы привели к массовым пожарам и замене лесов на степи и саванны. В пользу этого говорит не только прослойка из пепла в осадочных породах того времени во всех регионах Земли, но и избыток нитратов в них, попадавших в почву из атмосферы благодаря ударам молний, разлагавшим азот.
Нечто похожее, как подчеркивают ученые, вряд ли может произойти в ближайшем будущем. В окрестностях Земли нет ни одной звезды, готовой превратиться в сверхновой и при этом удаленной от нас не более чем на 150 световых лет. Гораздо большую угрозу для жизни и цивилизации, как заключают исследователи, представляют вспышки на Солнце, способные уничтожить всю электронику, "сжечь" озоновый слой и вызвать еще одно массовое вымирание.