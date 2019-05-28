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РИА Новости

В Омской области разыскивают подозреваемого в убийстве жены и дочери

Вчера, 16:14
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НОВОСИБИРСК, 28 мая - РИА Новости. Следователи в Омской области разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве жены и дочери, тела которых тоже пока не найдены, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
В управлении пояснили, что во вторник утром жительница города Калачинска, не дождавшись коллегу на работе, пришла к ней домой и обнаружила в квартире с открытой входной дверью только спящего четырехлетнего ребенка. Ее коллега на телефонные звонки не отвечала. Женщина обратилась в полицию.
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"Следователи с участием криминалистов и применением криминалистической техники осмотрели помещение и обнаружили следы крови и волочения. Выдвинута версия о том, что 50-летний глава семейства совершил убийство своей 40-летней супруги и 15-летней дочери, после чего спрятал тела и скрылся с места преступления. Рассматриваются и другие версии", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух лиц".
В настоящее время ведется розыск потерпевших и подозреваемого с участием сотрудников полиции, Росгвардии, волонтеров поисковых отрядов "ДоброСпас-Омск" и "Лиза Алерт", а также беспилотного летательного аппарата. Подозреваемый, предположительно, передвигается на автомобиле Kia Shuma.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, жителей региона, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в полицию.
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