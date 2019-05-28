Около 90 врачей нашли работу в Подмосковье в 2019 году

Врач в кабинете во время осмотра

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В период с января по апрель 2019 года в учреждениях здравоохранения Московской области устроились на работу 93 сотрудника. Среди них как врачи общей практики, так и узкие специалисты. Об этом сообщил телеканал В период с января по апрель 2019 года в учреждениях здравоохранения Московской области устроились на работу 93 сотрудника. Среди них как врачи общей практики, так и узкие специалисты. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева.

По его словам, в Московской области ведется активная работа по ликвидации кадрового дефицита медицинских работников.

"Для нас важно, чтобы в Московской области стремились работать высокопрофессиональные медицинские специалисты. В этом году мы планируем привлечь в наши учреждения более 450 врачей первичного звена и 119 узких специалистов. Однако необходимо не просто закрыть вакантные ставки. Главное, чтобы привлекаемые врачи имели высокий уровень профессиональной подготовки", – отметил министр.

Лидерами по привлечению новых специалистов Дмитрий Матвеев назвал Красногорскую больницу №1 (девять врачей), Раменскую центральную районную больницу (семь врачей), Балашихинскую областную больницу (семь врачей), Ногинскую центральную районную больницу (шесть врачей).