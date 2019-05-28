Около 90 врачей нашли работу в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В период с января по апрель 2019 года в учреждениях здравоохранения Московской области устроились на работу 93 сотрудника. Среди них как врачи общей практики, так и узкие специалисты. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева.
По его словам, в Московской области ведется активная работа по ликвидации кадрового дефицита медицинских работников.
"Для нас важно, чтобы в Московской области стремились работать высокопрофессиональные медицинские специалисты. В этом году мы планируем привлечь в наши учреждения более 450 врачей первичного звена и 119 узких специалистов. Однако необходимо не просто закрыть вакантные ставки. Главное, чтобы привлекаемые врачи имели высокий уровень профессиональной подготовки", – отметил министр.
Лидерами по привлечению новых специалистов Дмитрий Матвеев назвал Красногорскую больницу №1 (девять врачей), Раменскую центральную районную больницу (семь врачей), Балашихинскую областную больницу (семь врачей), Ногинскую центральную районную больницу (шесть врачей).
Министр здравоохранения Подмосковья отметил, что в регионе предусмотрены меры поддержки сотрудникам медучреждений: программа по обеспечению жильем "Социальная ипотека", программа "Земский доктор" – поддержка врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность, а также ежемесячная "губернаторская доплата" в размере до 32 тысяч рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.