На 10% выросло промышленное производство Подмосковья

Сотрудница во время работы на производственной линии одного из предприятии Московской области

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. За первые четыре месяца этого года рост промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 10,6%. Об этом сообщил телеканал За первые четыре месяца этого года рост промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 10,6%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и финансов Московской области.

Министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова рассказала, что в первую очередь правительство региона поддерживает создание современных предприятий, работа которых увеличивает индустриальный потенциал региона.

По ее словам, развитие производства обеспечивается за счет мер поддержки в приоритетных направлениях: создание инвестиционных площадок под ключ, компенсация затрат на инженерную инфраструктуру, а также налоговые льготы. А снятие инфраструктурных барьеров, как отметила министр, мотивирует бизнес на опережающие вложения в основные фонды.