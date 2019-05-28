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РИА Новости
Новости Подмосковья

На 10% выросло промышленное производство Подмосковья

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудница во время работы на производственной линии одного из предприятии Московской области
Сотрудница во время работы на производственной линии одного из предприятии Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. За первые четыре месяца этого года рост промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 10,6%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и финансов Московской области.
Министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова рассказала, что в первую очередь правительство региона поддерживает создание современных предприятий, работа которых увеличивает индустриальный потенциал региона.
По ее словам, развитие производства обеспечивается за счет мер поддержки в приоритетных направлениях: создание инвестиционных площадок под ключ, компенсация затрат на инженерную инфраструктуру, а также налоговые льготы. А снятие инфраструктурных барьеров, как отметила министр, мотивирует бизнес на опережающие вложения в основные фонды.
Данные показали, что производство обрабатывающих отраслей в Подмосковье выросло на 11%; объем строительных работ за первые четыре месяца превысил 110 миллиардов рублей. Также по объему розничной торговли Подмосковье традиционно сохраняет второе место среди всех регионов.
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