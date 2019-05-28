Артамонов наградил лучших предпринимателей в сфере инноваций

ЛИПЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов вручил благодарственные письма и сертификаты на 500 тысяч рублей девяти предпринимателям области за лучшие инновационные проекты программы "Умник" фонда Бортника, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации региона.

Фонд содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере (или Фонд Бортника) - федеральное государственное бюджетное учреждение, созданное в 1994 году для поддержки инновационных проектов и стартапов.

В Липецкой области фонд за 2014-2018 годы поддержал 80 заявок на общую сумму более 158,5 миллиона рублей. Из них по программам "Умник" - 66 проектов на 29,5 миллиона рублей, "Старт" – одна заявка на 2 миллиона рублей, "Развитие" – два проекта на 25 миллиона рублей, "Коммерциализация" – 10 проектов на сумму 100 миллионов рублей, центры молодежного инновационного творчества – один проект на 2 миллиона рублей.