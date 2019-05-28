В Калининграде задержали мужчину, пытавшегося распилить банкомат

"В результате обыска по месту жительства задержанного оперативники обнаружили и изъяли маску с прорезями для глаз, два незарегистрированных газовых пистолета и строительные инструменты, с помощью которых, предположительно, и было совершено преступление", - говорится в сообщении УМВД.