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РИА Новости

В Калининграде задержали мужчину, пытавшегося распилить банкомат

Вчера, 16:01
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Калининградские полицейские задержали 58-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он в марте этого года пытался распилить турбинкой банкомат в одном из круглосуточных отделений банка, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
По версии полицейских, ранним утром 10 марта злоумышленник в маске зашел в терминальное помещение банка и при помощи строительных инструментов попытался распилить корпус одного из банкоматов. Оперуполномоченные уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, изучили обстоятельства преступления и вышли на подозреваемого, которым оказался 58-летний ранее судимый местный житель.
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"В результате обыска по месту жительства задержанного оперативники обнаружили и изъяли маску с прорезями для глаз, два незарегистрированных газовых пистолета и строительные инструменты, с помощью которых, предположительно, и было совершено преступление", - говорится в сообщении УМВД.
В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к совершению преступления) и пункту "б" части 4 статьи 158 (кража в особо крупном размере). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.
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