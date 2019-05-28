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РИА Новости

Первые поставки по "Силе Сибири" составят 10 миллионов кубометров в сутки

Вчера, 15:58
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© Фото : ГазпромСтроительство газопровода
Строительство газопровода
© Фото : Газпром
Строительство газопровода. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Первые поставки по газопроводу "Сила Сибири" в Китай будут насчитывать 10 миллионов кубометров в сутки, с последующим постепенным наращиванием до плановых объемов, заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.
"Там постепенное наращивание будет. Первые (объемы поставок в кубометрах газа - Прим. ред.) будут 10 миллионов в сутки, потом постепенное наращивание", - сказал он.
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При этом глава "Газпром экспорта", зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова чуть ранее в ходе пресс-конференции напомнила, что выход на плановые объемы поставок газа в Китай по трубопроводу в 38 миллиардов кубометров в год планируется в 2025 году. Она также отметила, что китайские партнеры "выражают крайнюю заинтересованность" и в дополнительных объемах поставок.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по так называемому восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться с 1 декабря 2019 года.
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