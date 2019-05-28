Руденя: в Верхневолжье летом отдохнут почти 84 тысячи детей

ТВЕРЬ, 28 мая - РИА Новости. В этом году в Тверской области организованными формами отдыха будут охвачены порядка 84 тысячи ребят, на проведение оздоровительной кампании направлены более 682 миллионов рублей, из них на летний отдых — свыше 97 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Наша задача — планомерно, ежегодно совершенствовать систему отдыха и оздоровления школьников. Это включает в себя укрепление комплексной безопасности загородных лагерей, ремонт и техническое переоснащение зданий и сооружений, повышение квалификации руководителей и педагогических кадров учреждений, обеспечение качественного питания и медицинского обслуживания детей, организацию занятий спортом и интересного досуга", - сказал губернатор области Игорь Руденя.

При этом он отметил, что при организации всех форм отдыха первоочередное внимание должно быть уделено детям из многодетных семей и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

"Это важное направление реализации задачи по поддержке семей, поставленной президентом России", - заявил глава региона.

Более 20 тысяч ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот отдохнут в пришкольных, загородных, палаточных лагерях.

По данным пресс-службы, в этом году будут открыты 23 загородных, 525 лагерей дневного пребывания, 67 лагерей труда и отдыха, 30 палаточных лагерей.

Более 20 тысяч ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот отдохнут в пришкольных, загородных, палаточных лагерях в этом году.

Губернатор поручил профильным министрам и руководителям ведомств до конца мая завершить все подготовительные мероприятия в лагерях, обеспечить получение всей необходимой разрешительной документации от контрольно-надзорных органов.