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РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Верхневолжье летом отдохнут почти 84 тысячи детей

Вчера, 15:52
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© Фото : редоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : редоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 28 мая - РИА Новости. В этом году в Тверской области организованными формами отдыха будут охвачены порядка 84 тысячи ребят, на проведение оздоровительной кампании направлены более 682 миллионов рублей, из них на летний отдых — свыше 97 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Наша задача — планомерно, ежегодно совершенствовать систему отдыха и оздоровления школьников. Это включает в себя укрепление комплексной безопасности загородных лагерей, ремонт и техническое переоснащение зданий и сооружений, повышение квалификации руководителей и педагогических кадров учреждений, обеспечение качественного питания и медицинского обслуживания детей, организацию занятий спортом и интересного досуга", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
При этом он отметил, что при организации всех форм отдыха первоочередное внимание должно быть уделено детям из многодетных семей и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.
"Это важное направление реализации задачи по поддержке семей, поставленной президентом России", - заявил глава региона.
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Более 20 тысяч ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот отдохнут в пришкольных, загородных, палаточных лагерях.
По данным пресс-службы, в этом году будут открыты 23 загородных, 525 лагерей дневного пребывания, 67 лагерей труда и отдыха, 30 палаточных лагерей.
Более 20 тысяч ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот отдохнут в пришкольных, загородных, палаточных лагерях в этом году.
Губернатор поручил профильным министрам и руководителям ведомств до конца мая завершить все подготовительные мероприятия в лагерях, обеспечить получение всей необходимой разрешительной документации от контрольно-надзорных органов.
В пресс-службе отметили, что в текущем году на укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей были выделены 17 миллионов рублей – это в пять раз больше по сравнению с прошлым годом.
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Тверская областьИгорь Руденя
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