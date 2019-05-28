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РИА Новости

Медведев призвал установить единые стандарты качества электронных госуслуг

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время посещения Центра управления регионом в Доме правительства Московской области. 28 мая 2019
Дмитрий Медведев во время посещения Центра управления регионом в Доме правительства Московской области. 28 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев во время посещения Центра управления регионом в Доме правительства Московской области. 28 мая 2019
КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 мая - РИА Новости. В России необходимо установить единые стандарты качества оказания госуслуг в электронном виде, учесть при этом мнение людей и опыт регионов-лидеров в этой сфере, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Мы должны установить единые стандарты качества оказания услуг в электронном виде, здесь нужно учитывать и те решения, наработки регионов-лидеров, которые существуют, и, конечно, мнение людей о том, насколько это удобно и нравится", - заявил Медведев на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию во вторник.
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Глава кабмина отметил, что сейчас предусмотрено создание цифровых облачных платформ за счёт федерального бюджета; на их базе могут создаваться типовые региональные и муниципальные услуги. "Но главное, чтобы сами регионы могли пользоваться этими платформами", - уточнил он.
Наряду с этим, в ближайшие два года на едином портале госуслуг появится так называемый "единый конструктор электронных форм заявлений", что упростит запуск типовых сайтов в регионах и на местах, ускорит процедуры, добавил Медведев.
Также, по его мнению, цифровые услуги нужно группировать по основным жизненным, деловым ситуациям и предоставлять их в комплексе, чтобы, например, регистрируя рождение ребёнка, человек одновременно смог узнать, какие у него в связи с этим появились новые права и льготы, в тот же момент оформить все положенные пособия.
Он напомнил, что к 2024 году 70% госуслуг для граждан и бизнеса должны будут оказывать в цифровом формате. При этом граждане уже сейчас активно пользуются этими возможностями, уточнил премьер.
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"Но, к сожалению, существуют большие диспропорции между регионами: они сильно отличаются и по уровню доступности предоставления услуг в электронной форме, не везде обеспечена правильная коммуникация между органами власти, даже, в том числе, между федеральными и региональными органами власти в онлайн-режиме. Далеко не все услуги переведены в цифру, не все можно получить и на портале государственных услуг, и в МФЦ. Хотя, ещё раз подчеркну, за последнее время совместными трудами мы с вами достаточно существенно продвинулись в этой сфере", - добавил глава правительства.
Однако по некоторым процедурам согласования между ведомствами пока сложные, продолжил он, - "людям по несколько раз приходится обращаться в инстанции и ждать ответа".
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