Медведев призвал установить единые стандарты качества электронных госуслуг

КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 мая - РИА Новости. В России необходимо установить единые стандарты качества оказания госуслуг в электронном виде, учесть при этом мнение людей и опыт регионов-лидеров в этой сфере, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Мы должны установить единые стандарты качества оказания услуг в электронном виде, здесь нужно учитывать и те решения, наработки регионов-лидеров, которые существуют, и, конечно, мнение людей о том, насколько это удобно и нравится", - заявил Медведев на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию во вторник.

Глава кабмина отметил, что сейчас предусмотрено создание цифровых облачных платформ за счёт федерального бюджета; на их базе могут создаваться типовые региональные и муниципальные услуги. "Но главное, чтобы сами регионы могли пользоваться этими платформами", - уточнил он.

Наряду с этим, в ближайшие два года на едином портале госуслуг появится так называемый "единый конструктор электронных форм заявлений", что упростит запуск типовых сайтов в регионах и на местах, ускорит процедуры, добавил Медведев.

Также, по его мнению, цифровые услуги нужно группировать по основным жизненным, деловым ситуациям и предоставлять их в комплексе, чтобы, например, регистрируя рождение ребёнка, человек одновременно смог узнать, какие у него в связи с этим появились новые права и льготы, в тот же момент оформить все положенные пособия.

Он напомнил, что к 2024 году 70% госуслуг для граждан и бизнеса должны будут оказывать в цифровом формате. При этом граждане уже сейчас активно пользуются этими возможностями, уточнил премьер.

"Но, к сожалению, существуют большие диспропорции между регионами: они сильно отличаются и по уровню доступности предоставления услуг в электронной форме, не везде обеспечена правильная коммуникация между органами власти, даже, в том числе, между федеральными и региональными органами власти в онлайн-режиме. Далеко не все услуги переведены в цифру, не все можно получить и на портале государственных услуг, и в МФЦ. Хотя, ещё раз подчеркну, за последнее время совместными трудами мы с вами достаточно существенно продвинулись в этой сфере", - добавил глава правительства.