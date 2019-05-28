В Подмосковье рост промышленного производства за I квартал составил 10,6%

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рост промышленного производства в Московской области в I квартале 2019 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе министерства экономики и финансов Подмосковья.
"Согласно показателям социально-экономического развития Московской области, в январе-апреле 2019 года рост промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 10,6%", - отмечается в релизе.
По данным министерства, в I квартале также на 7,2% выросла среднемесячная зарплата, достигнув 52 тысяч рублей.
"За последние три года промышленность в Подмосковье показывает динамичный рост. Развитие производства обеспечивается за счет мер поддержки в приоритетных направлениях: создания инвестиционных площадок "под ключ", компенсации затрат на инженерную инфраструктуру, а также налоговых льгот. Снятие инфраструктурных барьеров мотивирует бизнес на опережающие вложения в основные фонды", - цитирует пресс-служба министра Елену Мухтиярову.