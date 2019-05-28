В Подмосковье рост промышленного производства за I квартал составил 10,6%

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рост промышленного производства в Московской области в I квартале 2019 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе министерства экономики и финансов Подмосковья.

"Согласно показателям социально-экономического развития Московской области, в январе-апреле 2019 года рост промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 10,6%", - отмечается в релизе.

По данным министерства, в I квартале также на 7,2% выросла среднемесячная зарплата, достигнув 52 тысяч рублей.