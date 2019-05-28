Южная Корея оценила вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель Нацсобрания Южной Кореи Мун Хи Сан призвал Россию и дальше поддерживать мирный процесс до уровня полной денуклеаризации на Корейском полуострове.
"У меня убедительная просьба к российской стороне, чтобы Россия, как это делала до сих пор, поддержала мирный процесс на Корейском полуострове, укрепление мира и стабильности на этой земле, пока мы не достигнем уровня полной денуклеаризации", - сказал Мун Хи Сан на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Он выразил желание, чтобы Россия стояла впереди дипломатического процесса урегулирования ядерной проблемы, потому что РФ, по его словам, является непосредственно заинтересованным лицом в этом процессе.
"Также у России есть сила влияния на Северную Корею", - добавил глава Нацсобрания Южной Кореи.
Двадцать пятого апреля президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры на острове Русский во Владивостоке. Помимо того, что это первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, это еще и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле. Переговоры лидеров двух стран в режиме тет-а-тет вместо запланированных 50 минут длились почти два часа.
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