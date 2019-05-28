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РИА Новости

Южная Корея оценила вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель Нацсобрания Южной Кореи Мун Хи Сан призвал Россию и дальше поддерживать мирный процесс до уровня полной денуклеаризации на Корейском полуострове.
"У меня убедительная просьба к российской стороне, чтобы Россия, как это делала до сих пор, поддержала мирный процесс на Корейском полуострове, укрепление мира и стабильности на этой земле, пока мы не достигнем уровня полной денуклеаризации", - сказал Мун Хи Сан на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Флаг Республики Корея. Архивное фото
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Опрос выявил отношение жителей Южной Кореи к диалогу с КНДР
Он выразил желание, чтобы Россия стояла впереди дипломатического процесса урегулирования ядерной проблемы, потому что РФ, по его словам, является непосредственно заинтересованным лицом в этом процессе.
"Также у России есть сила влияния на Северную Корею", - добавил глава Нацсобрания Южной Кореи.
Двадцать пятого апреля президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры на острове Русский во Владивостоке. Помимо того, что это первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, это еще и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле. Переговоры лидеров двух стран в режиме тет-а-тет вместо запланированных 50 минут длились почти два часа.
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"Идеальная связка". Эксперт объяснил слова Помпео об РФ и пуске ракет КНДРГоссекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о ракетных пусках после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Эксперт Алексей Фененко в эфире радио Sputnik рассказал, почему в США решили связать визит Ким Чен Ына в Россию и ракетные пуски.
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