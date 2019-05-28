Южная Корея оценила вклад России в мирный процесс на Корейском полуострове

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель Нацсобрания Южной Кореи Мун Хи Сан призвал Россию и дальше поддерживать мирный процесс до уровня полной денуклеаризации на Корейском полуострове.

"У меня убедительная просьба к российской стороне, чтобы Россия, как это делала до сих пор, поддержала мирный процесс на Корейском полуострове, укрепление мира и стабильности на этой земле, пока мы не достигнем уровня полной денуклеаризации", - сказал Мун Хи Сан на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Он выразил желание, чтобы Россия стояла впереди дипломатического процесса урегулирования ядерной проблемы, потому что РФ, по его словам, является непосредственно заинтересованным лицом в этом процессе.

"Также у России есть сила влияния на Северную Корею", - добавил глава Нацсобрания Южной Кореи.