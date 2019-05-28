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РИА Новости

Медведев призвал исключить препятствия для внедрения цифровых услуг

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Центра управления регионом в Доме правительства Московской области. 28 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Центра управления регионом в Доме правительства Московской области. 28 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Центра управления регионом в Доме правительства Московской области. 28 мая 2019
КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал исключить препятствия для внедрения цифровых услуг в регионах страны, изучить необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство и провести такую работу.
"Ряд существующих нормативно-правовых актов не позволяет предоставлять региональные и муниципальные услуги в электронном виде, требуется, чтобы человек пришел и лично присутствовал. Там, где это физически возможно, где это соответствует самому содержанию услуги, эти препятствия нужно исключить", - заявил Медведев на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию во вторник.
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Он подчеркнул, что "правовая база должна не просто не тормозить проникновение цифровых услуг в регионы, а создавать для этого стимулы". "Надо проанализировать, где необходимо внести изменения в законодательство, и провести такую работу", - добавил премьер.
Кроме того, кабмин заинтересован в том, чтобы органы власти и местного самоуправления переходили на современные стандарты разработки программного обеспечения и преимущественно пользовались российским программным продуктом.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
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