КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал исключить препятствия для внедрения цифровых услуг в регионах страны, изучить необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство и провести такую работу.

"Ряд существующих нормативно-правовых актов не позволяет предоставлять региональные и муниципальные услуги в электронном виде, требуется, чтобы человек пришел и лично присутствовал. Там, где это физически возможно, где это соответствует самому содержанию услуги, эти препятствия нужно исключить", - заявил Медведев на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию во вторник.

Он подчеркнул, что "правовая база должна не просто не тормозить проникновение цифровых услуг в регионы, а создавать для этого стимулы". "Надо проанализировать, где необходимо внести изменения в законодательство, и провести такую работу", - добавил премьер.