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РИА Новости

В Омске подростки стреляли в прохожих из пневматической винтовки

Вчера, 15:01
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НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Следователи СК в Омске возбудили уголовное дело в отношении двух старшеклассников, которые ради развлечения открыли стрельбу по прохожим из пневматической винтовки, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух одноклассников, 16 и 17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия, по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, утром 16 мая в квартире дома по улице Краснопресненская в Омске во время подготовки к уроку истории друзья-гимназисты решили развлечься и, достав отцовскую пневматическую винтовку, стали стрелять из окна сначала по различным предметам, а затем по прохожим, двум из которых пульки попали в живот и грудь.
"Противоправные действия хулиганов были пресечены сотрудниками полиции, приехавшими по вызову граждан", - сообщили в управлении.
Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
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