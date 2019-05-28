Тюменские врачи спасли женщину, лицо которой почти насквозь проткнула ветка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Врачи в Тюмени сохранили жизнь жительнице села Казанское, лицо которой почти насквозь проткнула ветка, когда она собирала травы в лесу, сообщает во вторник областной департамент здравоохранения.

"Танзиля Юсупова, 62-летняя жительница села Казанское, отправилась в лес собирать травы. В какой-то момент она решила сорвать несколько молодых веток дикой смородины, чтобы дома заварить душистый и полезный чай. Перед ягодным кустом лежала старая засохшая осина. Женщина не стала ее обходить, а решила дотянуться до куста. Эта неосмотрительность привела к беде – Танзиля потеряла равновесие и упала лицом прямо на осину, сук которой проткнул ее лицо почти насквозь", - говорится в сообщении.

Департамент уточняет, что сук вошел справа в подглазничную область и уперся в кожу левой щеки с противоположной стороны. На какое-то время женщина потеряла сознание. Очнувшись, она никого не могла позвать на помощь, поскольку находилась в лесу одна, далеко от деревни, телефона при себе не было.

"Мужественная Танзиля приняла правильное решение – не стала вынимать сук из своего лица, а аккуратно отломила его от дерева и, придерживая ветку рукой, направилась в деревню. У первого же дома ее заметили односельчане, тут же усадили в автомобиль и отвезли в медпункт. Там фельдшер оказала первую помощь и вызвала скорую помощь. Бригада доставила пострадавшую в Областную клиническую больницу №2 (ОКБ №2) Тюмени, потому что только на базе этой клиники оказывают помощь челюстно-лицевые хирурги", - отмечается в сообщении.

В приемном отделении больницы женщине под анестезией осторожно спилили часть ветки (она отставала от лица на 60 сантиметров и не позволяла поместить пациентку в аппарат МРТ), чтобы оценить степень повреждения органов, и после диагностики направили в операционную. На удаление сучка длиной около 25 сантиметров и диаметром почти 4 сантиметра челюстно-лицевому хирургу приемного отделения ОКБ №2 Денису Ермакову потребовалось полчаса.