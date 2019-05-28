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Медведев посетил Центр управления регионом в правительстве Подмосковья

Вчера, 14:52
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время посещения Центра управления регионом в Доме правительства Московской области. 28 мая 2019
Дмитрий Медведев во время посещения Центра управления регионом в Доме правительства Московской области. 28 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев во время посещения Центра управления регионом в Доме правительства Московской области. 28 мая 2019
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ознакомился с работой Центра управления регионом в правительстве Московской области, который действует с конца прошлого года.
Глава кабмина во вторник приехал в Дом правительства МО в Красногорске. О деятельности центра управления регионом, который работает с 29 декабря 2018 года, председателю правительства рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. С помощью интерактивной панели он продемонстрировал, например, как изменился механизм работы с обращениями граждан.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Центра управления регионом в Доме правительства Московской области. 28 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Центра управления регионом в Доме правительства Московской области. 28 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Центра управления регионом в Доме правительства Московской области. 28 мая 2019
В ходе посещения центра Медведеву рассказали, в частности, как строится работа в рамках блока "Здоровье". Глава правительства поинтересовался, какие самые горячие обращения в этой сфере сейчас: как оказалось, это вопросы льготного лекарственного обеспечения и качества медпомощи. Больше всего обращений в сфере здравоохранения поступило к настоящему моменту из Домодедово, Балашихи и Лобни.
Председатель правительства также пообщался с одной из сотрудниц центра, поинтересовался, как они работают и тяжело ли общаться с теми, кто подает жалобы. "Это непростая работа", - отметил он.
Главе кабмина показали и ещё один профильный блок - "Строительство". Медведев спросил, например, какую информацию и помощь сможет, обратившись, получить конкретный пострадавший дольщик. Премьер также поинтересовался наличием камер на строящихся объектах, отметив, что возможность наблюдать за строительством в режиме реального времени была бы полезна для граждан.
"Лет десять назад никто бы такое не сделал, потому что таких возможностей и ресурсов таких не было... Впечатляет", - заметил Медведев в ходе осмотра центра.
Особое внимание Медведева в Центре управления регионом привлек блок, касающийся работы транспорта и качества дорог в Московской области. По словам сотрудников центра, граждане теперь успевают пожаловаться на некачественные дороги лишь в одном проценте случаев, поскольку с помощью цифровых технологий за состоянием дорожного полотна следят соответствующие службы Московской области и сами подрядчики. Таким образом проблема устраняется еще до того, как на нее обратили внимание жители региона. Также с помощью цифровых технологий ведется круглосуточный контроль ремонтных работ на дорогах, фиксируются все дорожно-транспортные происшествия.
Сотрудники Центра управления регионом сообщили, что сейчас работают над проектом "Зеленая волна", когда пока в ручном режиме регулируются сигналы светофоров в зависимости от степени загруженности дорог. В сентябре планируется перевести эту работу в автоматический режим.
Глава кабинета министров поинтересовался тем, как в Центре управления регионом отслеживается работа общественного транспорта. Он заметил, что в прежние годы соблюдение расписания движения было "не самым сильным местом" общественного транспорта. Сотрудники центра заверили, что на данный момент расписание движения соблюдается в 70% маршрутов. За наиболее напряженными участками ведется онлайн-контроль, чтобы в случае необходимости, например, направить дополнительные автобусы для перевозки пассажиров. Помощниками сотрудников Центра управления регионом могут стать и сами пассажиры, которые в режиме реального времени могут сообщить о возникшей проблеме.
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Система центра управления регионом была создана в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Работа центра предусматривает три этапа: первый предполагает создание карты проблем, выявление точек напряженности и отображение динамики, второй этап включает оперативное доведение проблемы до конкретного исполнителя, установление сроков выполнения задачи и контроль. А вот третий этап работы подразумевает предотвращение аналогичных проблем в будущем.
В центре с помощью информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных из всех сфер жизни Подмосковья. Вся поступающая информация распределяется на 11 профильных блоков: здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети.
Всего в центре работают 122 сотрудника из 30 отраслевых ведомств и министерств. Они получают информацию от портала "Добродел" и системы "Инцидент", горячих линий губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем. Около 70% проблем решаются в оперативном режиме, остальные 30% представляют собой более ресурсоемкие жалобы или предложения, например, о строительстве объекта или улучшении инфраструктуры. По таким ситуациям с помощью портала "Добродел" проводится голосование.
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Новости ПодмосковьяДмитрий МедведевМосковская областьОбщество
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