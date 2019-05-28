Глава Нацсобрания Южной Кореи пригласил Путина выступить в парламенте

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан пригласил президента России Владимира Путина выступить в парламенте страны.

"У меня остался всего лишь один год в качестве спикера Национальной ассамблеи, поэтому пока я здесь на этому посту, я хочу увидеть выступление Владимира Владимировича Путина в нашем парламенте. Также жду приезда Вячеслава Викторовича в Корею", - сказал Мун Хи Сан на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время своего визита в Россию в июне 2018 года пригласил Путина посетить Республику Корея. Посол Республики Корея в Москве У Юн Гын позже заявлял, что Сеул надеется на проведение визита президента России к концу года, но точная дата пока не согласована.