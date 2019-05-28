Центробанк модернизирует сторублевые купюры

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал " Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал " Российской газете " заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

По его словам, в этом году Центробанк намерен применить к сторублевкам технологии, отработанные на новых двухсотрублевых купюрах: банкноты напечатают на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием.

"Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими", — пояснил Демиденко.

Он добавил, что покрытые лаком двухсотрублевки показали себя хорошо: доля ветхих оказалась небольшой. Теперь ЦБ планирует отлакировать около трети выпускаемых сторублевок, а затем перенести этот опыт и на другие купюры, в том числе пятидесятирублевые.

"Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию", — сказал представитель ЦБ.