Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T14:34Z
https://ria.ru/20190528/1555009543.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149960/70/1499607024_0:88:3001:1776_1036x0_80_0_0_427b566ebb7fe4cd037fc6b4cd630ddc.jpg
РИА Новости

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Вчера, 14:34
47797
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкCторублевые купюры
Cторублевые купюры
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
По его словам, в этом году Центробанк намерен применить к сторублевкам технологии, отработанные на новых двухсотрублевых купюрах: банкноты напечатают на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием.
Банкомат
5 мая, 08:00
Осторожно, фальшивка! В ЦБ рассказали все о поддельных купюрах в России
"Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими", — пояснил Демиденко.
Он добавил, что покрытые лаком двухсотрублевки показали себя хорошо: доля ветхих оказалась небольшой. Теперь ЦБ планирует отлакировать около трети выпускаемых сторублевок, а затем перенести этот опыт и на другие купюры, в том числе пятидесятирублевые.
"Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию", — сказал представитель ЦБ.
По данным Банка России, доля сторублевок в общем количестве банкнот составляет 19 процентов, пишет РГ.
Банкоматы Сбербанка, банка Уралсиб и Райффайзенбанка в супермаркете
26 мая, 08:00
Как защитить себя от кражи денег через банкомат или терминал
1782982236
Обсудить 16
Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Переделает их в стодолларовые ? )))
28 мая, 14:39
yu55 yu55
16251114
Если Центоробанк принадлежит Морганам, то вообще что он
28 мая, 15:44
Федор Петров
212106
Рекомендуем
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
В России изменились правила обязательного медстрахования
РИА
Новости
Операция по задержанию криминального авторитета в Томске
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
Керченский пролив
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Redmi K20 Pro
Xiaomi представил "убийцу флагманов"
Лента
новостей
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
"У американцев искры полетят из глаз". Китай объявил CША народную войну
Фернандо Вальдеррама Пареха
Посла Испании вызвали в МИД России
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Крупнейший почти за 30 лет изумруд нашли на Мариинском прииске
На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
В Новосибирске хирург уволится после скандальных твитов дочери-студентки
В саратовской школе подросток ударил девочку ледорубом
Мороженое в вафельном стаканчике
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Экс-президент Украины объяснил, зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
Лента новостейМолния