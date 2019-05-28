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РИА Новости

Новосибирского хирурга просят не увольняться из-за твитов дочери-студентки

Вчера, 14:34
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НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Руководство Каргатской районной больницы в Новосибирской области делает все возможное, чтобы заведующий хирургическим отделением учреждения не увольнялся после публикаций в интернете скандальных твитов его дочери-студентки, сообщила журналистам замглавы регионального минздрава Елена Аксенова.
Ранее в одном из популярных новосибирских пабликов появились скриншоты, предположительно сделанные из Twitter студентки Новосибирского государственного медицинского университета, которая в грубой форме описывает свою медицинскую практику в отделении гнойной хирургии, оскорбляя и нецензурно выражаясь в отношении пациентов. Ее отец – врач-хирург Каргатской ЦРБ сообщил местным СМИ, что хочет уволиться.
"Руководство медицинской организации делает все возможное, чтобы он остался на своем месте работы. И это ни в коей мере не влияет на его профессиональную деятельность", - сказала Аксенова.
Она также сообщила, что проблема с высказываниями студентки носит, скорее, этический характер. По ее данным, администрация медуниверситета сейчас решает вопрос о наказании для девушки, однако вопрос об отчислении ее из вуза пока не обсуждается.
РИА Новости планирует в ближайшее время получить ответ вуза о санкциях в отношении студентки.
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