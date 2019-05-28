Ограничение госзакупок импортных вин назрело давно, считает эксперт

КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Ограничение госзакупок импортных вин давно назрело, поддержка отечественных производителей естественна, заявил РИА Новости управляющий партнер семейного винодельческого предприятия "Николаев и сыновья" (бренды винодельческой зоны "Долина Лефкадия") Михаил Николаев.
Ранее сообщалось, что правительство РФ ограничило госзакупки отдельных видов продукции виноделия иностранного производства. В документе, опубликованном на сайте госоргана, отмечается, что ограничения на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд вводятся для вин, игристых вин, ликёрных и фруктовых (плодовых) вин. Они не распространяются на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли и общественного питания, уточняется в сообщении.
"На мой взгляд, это давно было необходимо. Наконец-то Россия избавляется от комплексов и действует как все остальные страны-производители вина. В этих странах даже речи не идёт о том, что "надо" поддерживать производителей и представлять с гордостью продукцию страны, никто не говорит о качестве или об ограничении конкуренции. Это просто естественно и нормально для стран, которые поддерживают своих предпринимателей, своих граждан и свою экономику", - сказал Николаев.
Он отметил, что объём госзакупок российских вин очень незначительный, однако в тендерах российских госкомпаний всегда были зарубежные вина.
"Надеюсь, что с введённой мерой ситуация изменится, и в целом это поспособствует ускорению формирования винной культуры и смещению тренда в сторону российских производителей на уровнях ниже (не только государственном). Для наших людей должно быть также естественно пить свои вина и доверять виноделам своей страны", - добавил он.