Ограничение госзакупок импортных вин назрело давно, считает эксперт

"На мой взгляд, это давно было необходимо. Наконец-то Россия избавляется от комплексов и действует как все остальные страны-производители вина. В этих странах даже речи не идёт о том, что "надо" поддерживать производителей и представлять с гордостью продукцию страны, никто не говорит о качестве или об ограничении конкуренции. Это просто естественно и нормально для стран, которые поддерживают своих предпринимателей, своих граждан и свою экономику", - сказал Николаев.