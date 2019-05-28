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РИА Новости

Дипломат назвал сделку США по конфликту Израиля и Палестины "позором века"

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи
Посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Так называемая "сделка века", которую США обещают предложить для решения палестино-израильского конфликта, – это позор века, подобная сделка ни к чему не приведет, считает посол Ирана в Москве Мехди Санаи.
"Сделка века, о которой говорят, заранее показывает, что это позор века. Поскольку это легковесно думать, что вопрос такой глубины, такой ширины можно было бы легковесным суждением (решить) и с помощью нескольких миллиардов долларов", - сказал он в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня", добавив, что подобная сделка "ничем не закончится".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади. 7 апреля 2019
7 апреля, 11:46
Лавров: в России озабочены сделкой США по конфликту Израиля и Палестины
По его словам, действия США во внешней политике показывают, что внешнеполитический курс США "в растерянности" и полон легковесных суждений. Дипломат добавил, что разрешить конфликт можно только путем диалога.
Форум для привлечения инвестиций в экономику палестинских территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа американцы намечают на 25-26 июня с участием министров финансов заинтересованных стран, мировых и региональных бизнес-лидеров. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.
Палестинцы от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем отказались еще в конце 2017 года, возмутившись решением Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства. Обвинив президента США в предвзятости в пользу противоположной стороны конфликта и заранее отвергнув мирные инициативы, которые тот готовит, они обсуждают с зарубежными партнерами новый коллективный формат урегулирования, схожий с механизмами решения иранской атомной проблемы.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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Мехди СанаиРоссияПалестинаИранСШАИзраильВ мире
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