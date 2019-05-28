Дипломат назвал сделку США по конфликту Израиля и Палестины "позором века"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Так называемая "сделка века", которую США обещают предложить для решения палестино-израильского конфликта, – это позор века, подобная сделка ни к чему не приведет, считает посол Ирана в Москве Мехди Санаи.

"Сделка века, о которой говорят, заранее показывает, что это позор века. Поскольку это легковесно думать, что вопрос такой глубины, такой ширины можно было бы легковесным суждением (решить) и с помощью нескольких миллиардов долларов", - сказал он в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня", добавив, что подобная сделка "ничем не закончится".

По его словам, действия США во внешней политике показывают, что внешнеполитический курс США "в растерянности" и полон легковесных суждений. Дипломат добавил, что разрешить конфликт можно только путем диалога.

Форум для привлечения инвестиций в экономику палестинских территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа американцы намечают на 25-26 июня с участием министров финансов заинтересованных стран, мировых и региональных бизнес-лидеров. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.