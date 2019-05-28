Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T16:12Z
https://ria.ru/20190528/1555007403.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149441/00/1494410072_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_7a5cab9652bd5248d8aa544fe407fdcd.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ предложили противникам храмов протестовать против секс-шопов и пивных

Вчера, 14:17
3429
© РИА Новости / Александр НатрускинПресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Возмущение граждан темой активного строительства храмов вызывает вопросы, так как непонятно, что в этом может быть плохого; активным участникам протестных акций можно было бы посоветовать обратить свой протест против повсеместного строительства интим-магазинов для взрослых и пивных заведений, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге, сообщил о том, что Русская православная церковь строит в среднем по три храма в сутки. Так, за последние десять лет их появилось около 10 тысяч. Это заявление вызвало волну критических высказываний в соцсетях и СМИ.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций задержали около 100 человек. Когда ситуация вызвала общественный резонанс, президент РФ Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства. После этого городские власти сообщили, что проведут опрос.
"Если об этом подумать в целом: а почему, собственно, у нас люди так возмущаются темой строительства храмов? С какой стати и когда в нашей стране русские люди возмущались строительством храмов, или синагог, или мечетей? В принципе представить себе такое активное возмущение строительством храмов, мне кажется, невозможно. Какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви?!" - заявил Волков.
Он не понимает, почему люди, выступающие против строительства храмов в целом, либо в конкретных местах, "или даже в скверах", не выступают "против строительства пивных, которых у нас сейчас расплодилось огромное количество".

"Почему никто не выступает против открытия магазинов для взрослых, таблички которых у нас висят на каждом углу и складывается ощущение, будто у нас вся страна только и делает, что с утра до ночи ходит в эти магазины? Почему наши люди, которые ратуют за справедливость и соблюдение каких-то законодательных норм, не выступают против такого рода вещей, которые – совершенно очевидно – разрушают наше общество", - недоумевает священник.

Так, по его мнению, можно было бы выйти и потребовать строительства новых детских садов или ремонта поликлиник. "(Или) сами бы взяли ведра и швабры и пошли бы что-нибудь мыть", - добавил Волков.
"Ну вот скажите пожалуйста: в храме, который открывается, распространяются табачные изделия или там продается пиво, или еще что-то в этом роде? Нет, напротив, почти в любом храме работают с людьми, страдающими от алкогольной или наркотической зависимости, помогают бездомным, многодетным, молодежи, детям – кому только не помогают! Только сами себе забывают помогать. Храмы становятся, помимо мест совершения богослужений (ради чего они и строятся), местами сборки здоровых общественных сил того или иного района или сообщества", - добавляет он.
41315687
Обсудить 27
Религия и мировоззрениеХрамыСтроительствоАлександр Волков (священник)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЕкатеринбургРоссияОбщество
Популярные комментарии
Священник прав , убить веру это цель номер один , наших партнёров на западе ,натравить нас друг на друга а затем порезать страну на куски .
28 мая, 14:35
Юрий Иванов
8100038
"Если об этом подумать в целом: а почему, собственно, у нас люди так возмущаются темой строительства храмов? ... .. А они возмущаются? Люди всего лишь не хотят, чтобы строили по принципу "я хочу здесь"! И чем приводить пример "а вот пивные...", лучше бы церковники делом с этим боролись. А не уподоблялись торгашам!
28 мая, 14:39
Владимир Большаков
3801004
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33СМИ: Таиланд планирует внести суп Том Ям в список мирового наследия ЮНЕСКО
07:32Экс-президент Украины объяснил, зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
Лента новостейМолния