В РПЦ предложили противникам храмов протестовать против секс-шопов и пивных

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Возмущение граждан темой активного строительства храмов вызывает вопросы, так как непонятно, что в этом может быть плохого; активным участникам протестных акций можно было бы посоветовать обратить свой протест против повсеместного строительства интим-магазинов для взрослых и пивных заведений, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге, сообщил о том, что Русская православная церковь строит в среднем по три храма в сутки. Так, за последние десять лет их появилось около 10 тысяч. Это заявление вызвало волну критических высказываний в соцсетях и СМИ.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций задержали около 100 человек. Когда ситуация вызвала общественный резонанс, президент РФ Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства. После этого городские власти сообщили, что проведут опрос.

"Если об этом подумать в целом: а почему, собственно, у нас люди так возмущаются темой строительства храмов? С какой стати и когда в нашей стране русские люди возмущались строительством храмов, или синагог, или мечетей? В принципе представить себе такое активное возмущение строительством храмов, мне кажется, невозможно. Какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви?!" - заявил Волков.

Он не понимает, почему люди, выступающие против строительства храмов в целом, либо в конкретных местах, "или даже в скверах", не выступают "против строительства пивных, которых у нас сейчас расплодилось огромное количество".

"Почему никто не выступает против открытия магазинов для взрослых, таблички которых у нас висят на каждом углу и складывается ощущение, будто у нас вся страна только и делает, что с утра до ночи ходит в эти магазины? Почему наши люди, которые ратуют за справедливость и соблюдение каких-то законодательных норм, не выступают против такого рода вещей, которые – совершенно очевидно – разрушают наше общество", - недоумевает священник.

Так, по его мнению, можно было бы выйти и потребовать строительства новых детских садов или ремонта поликлиник. "(Или) сами бы взяли ведра и швабры и пошли бы что-нибудь мыть", - добавил Волков.