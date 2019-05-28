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РИА Новости

Аксенов поздравил пограничников с праздником

Вчера, 13:53
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПограничники во время празднования Дня Пограничных войск
Пограничники во время празднования Дня Пограничных войск
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пограничники во время празднования Дня Пограничных войск
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил вклад пограничников в защиту полуострова от террористических угроз и международной преступности.
"Вы надежно защищаете наш регион от террористических угроз, международной преступности, незаконной миграции, наркобизнеса, контрабанды", - написал Аксенов на своей странице в Facebook по случаю Дня пограничника.
Празднование Дня пограничника в России
Вчера, 00:04
День пограничника в России
Он подчеркнул, что Крым исторически является важным форпостом России на южных рубежах. "Ярким примером мужества и профессионализма наших пограничников стало задержание украинских террористов, планировавших атаки на объекты жизнеобеспечения и военной инфраструктуры республики", - подчеркнул Аксенов.
Кроме того, по его словам, решительный и профессиональный ответ пограничников на "провокацию режима Порошенко в Керченском проливе не оставил врагам России и Крыма ни единого шанса на успех в реализации их преступных замыслов".
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Вчера, 08:00
Россию приговорил трибунал: что с ней теперь будет
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом российский президент подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
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Сергей Аксенов (политик)РоссияБезопасность
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