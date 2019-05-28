Аксенов поздравил пограничников с праздником

Кроме того, по его словам, решительный и профессиональный ответ пограничников на "провокацию режима Порошенко в Керченском проливе не оставил врагам России и Крыма ни единого шанса на успех в реализации их преступных замыслов".

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом российский президент подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.