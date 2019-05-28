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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Конкурс профессионального мастерства World Skills открылся в Чунцине

Вчера, 13:45
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© AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN Чунцин, Китай
Чунцин, Китай
© AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN
МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: главное". Международный конкурс профессионального мастерства World Skills в рамках инициативы "Один пояс и один путь" открылся в понедельник в городе Чунцин.
Его главная тема – "Совместное развитие и сотрудничество в сфере рабочих профессий". В конкурсе принимают участие 698 человек из 44 стран и регионов мира. Мероприятие организовано совместно министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, Государственным комитетом по делам развития и реформ, китайским агентством по сотрудничеству в области международного развития и народным правительством города Чунчин.
Заместитель председателя международной организации World Skills, председатель комитета данного конкурса Стефан Прасчл (Stefan Praschl) отметил, что профессиональные навыки могут содействовать экономическому развитию и делать нашу жизнь более комфортной. Организация World Skills готова оказать помощь молодёжи всего мира, чтобы они с помощью свих профессиональных навыков могли добиться больших успехов в своей работе, а также внесли свой вклад в развитие общества, предприятий и страны в целом.
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Россия-Китай: ГлавноеЧунцинВ мире
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