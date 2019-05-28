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РИА Новости

Москалькова предложила вернуться к уголовно-процессуальной модели 1864 года

Вчера, 13:22
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассмотреть вопрос о возврате к проверенной временем уголовно-процессуальной модели России 1864 года.
Как следует из опубликованных тезисов выступления на всероссийской конференции "Уголовный процесс: законность, объективность, справедливость", омбудсмен полагает, что существующая модель уголовного процесса во многом устарела и нуждается в реформировании. По ее мнению, об этом свидетельствует устойчивая тенденция увеличения числа поступающих к ней жалоб граждан на волокиту, бюрократизм, формализм при проведении доследственнных проверок по заявлениям о совершенных преступлениях и систематические отказы в возбуждении уголовного дела
"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возврате к проверенной временем уголовно-процессуальной модели России 1864 года, которая действовала в отечественной практике почти 100 лет и в настоящее время применяется рядом государств на постсоветском пространстве", - отмечается в выступлении Москальковой.
Согласно приведенным в нем данным, количество жалоб омбудсмену на бюрократию и формализм при проведении доследственнных проверок, а также систематические отказы в возбуждении уголовного делав в 2018 году возросло более чем в два раза по сравнению с 2017 года: с 786 до 1780. По инициированным федеральным уполномоченным проверкам отменены 198 незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела.
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