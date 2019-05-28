Москалькова предложила вернуться к уголовно-процессуальной модели 1864 года

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассмотреть вопрос о возврате к проверенной временем уголовно-процессуальной модели России 1864 года.

Как следует из опубликованных тезисов выступления на всероссийской конференции "Уголовный процесс: законность, объективность, справедливость", омбудсмен полагает, что существующая модель уголовного процесса во многом устарела и нуждается в реформировании. По ее мнению, об этом свидетельствует устойчивая тенденция увеличения числа поступающих к ней жалоб граждан на волокиту, бюрократизм, формализм при проведении доследственнных проверок по заявлениям о совершенных преступлениях и систематические отказы в возбуждении уголовного дела

"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возврате к проверенной временем уголовно-процессуальной модели России 1864 года, которая действовала в отечественной практике почти 100 лет и в настоящее время применяется рядом государств на постсоветском пространстве", - отмечается в выступлении Москальковой.