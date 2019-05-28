Дипломатия Берлина по Венесуэле стала провалом, заявил немецкий политик

БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Дипломатическая линия Берлина в отношении Венесуэлы провальна, заявил РИА Новости немецкий политик, депутат бундестага Андрей Хунко.

Он принял участие в конференции МИД ФРГ по вопросам сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, которая открылась в Берлине во вторник.

"Дипломатия, позиция федерального правительства и главы МИД ФРГ Хайко Мааса, с моей точки зрения, стала провалом. Признав (временным главой государства спикера оппозиционного парламента Хуана) Гуаидо, Германия лишила себя возможности выступать посредником в данном конфликте. Маас усугубляет этот курс. В ходе своего апрельского турне в Бразилию, Мексику и Колумбию министр сделал крюк вокруг Венесуэлы, требовал ужесточения санкций. А сейчас он стоит здесь и говорит о международной политике, основанной на неких правилах, замалчивая важнейшее из них - право народа на самоопределение", - заявил Хунко.

Ранее Маас, обращаясь более чем к 20 коллегам из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, собравшихся на конференции в МИД Германии, заявил, что Германия готова "впредь сообща работать над дипломатическим решением, учитывая прежде всего пожелания граждан Венесуэлы".

"Тот факт, что на сегодняшнюю конференцию подчеркнуто не приглашен глава МИД Венесуэлы при параллельных переговорах в Норвегии между властями Венесуэлы и оппозицией, показывает, кто заинтересован в разрешении кризиса, а кто остается частью проблемы", - добавил Хунко.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января - спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.