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РИА Новости
Теплоснабжение

Минэнерго в 2019 году ждет 29 заявок о переходе на альткотельную

Вчера, 12:56
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минэнерго в 2019 году ждёт 29 заявок от поселений на переход на тарифообразование в теплоснабжении по методу альткотельной, заявил замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич.

"Согласно имеющейся информации, в 2019 году заявки на внедрение целевой модели рынка планируют подать ещё 29 поселений. Ожидаемый совокупный объём инвестиций предполагается в размере 145 миллиардов рублей", - сказал Маневич.

Предполагается, что переход на новую модель привлечет дополнительные инвестиции в систему теплоснабжения города, которые необходимы для обновления теплосетевой инфраструктуры города и повышение качества теплоснабжения потребителей.
Говоря в целом о новой модели и эффектах, которые она может принести, Маневич отметил, что благодаря введению новой модели рынка тепла произойдет снижение ежегодной нагрузки на бюджет по субсидированию отрасли теплоснабжения (без учета субсидий ЖКУ) в размере около 150 миллиарда рублей.
Ульяновск. Архивное фото
21 мая, 17:22
"Т Плюс" и власти Ульяновска готовят заявку для перехода на "альткотельную"
Закон об "альтернативной котельной" был принят в июле 2017 года и призван стимулировать привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры и изменить систему регулирования в области тарифообразования. "Альткотельная" предполагает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя на долгосрочный период (на 10 лет и более). На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два города России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
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