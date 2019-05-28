Минэнерго в 2019 году ждет 29 заявок о переходе на альткотельную

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минэнерго в 2019 году ждёт 29 заявок от поселений на переход на тарифообразование в теплоснабжении по методу альткотельной, заявил замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич.
"Согласно имеющейся информации, в 2019 году заявки на внедрение целевой модели рынка планируют подать ещё 29 поселений. Ожидаемый совокупный объём инвестиций предполагается в размере 145 миллиардов рублей", - сказал Маневич.
Предполагается, что переход на новую модель привлечет дополнительные инвестиции в систему теплоснабжения города, которые необходимы для обновления теплосетевой инфраструктуры города и повышение качества теплоснабжения потребителей.
Говоря в целом о новой модели и эффектах, которые она может принести, Маневич отметил, что благодаря введению новой модели рынка тепла произойдет снижение ежегодной нагрузки на бюджет по субсидированию отрасли теплоснабжения (без учета субсидий ЖКУ) в размере около 150 миллиарда рублей.
Закон об "альтернативной котельной" был принят в июле 2017 года и призван стимулировать привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры и изменить систему регулирования в области тарифообразования. "Альткотельная" предполагает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя на долгосрочный период (на 10 лет и более). На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два города России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.