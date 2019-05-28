Татарстан подписал соглашение о создании центра для одаренных детей

КАЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева во вторник подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в республике будет создан региональный центр одаренных детей по модели "Сириуса", сообщает пресс-служба главы республики.

"Рустам Минниханов и Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и образовательным фондом "Талант и успех". В частности, документ предполагает создание в республике регионального центра одарённых детей по модели сочинского "Сириуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили и другие вопросы взаимодействия в части выявления и поддержки талантливой молодёжи.

Ранее, входе встречи руководства фонда "Талант и успех" с министром образования и науки Татарстана Рафисом Бургановым отмечалось, что фонд подписал соглашения о сотрудничестве уже почти с 50 российскими регионами, став методической и методологической базой для создания сети региональных центров по выявлению и развитию одарённости у детей и молодёжи. Планируется, что до 2021 года центры по модели "Сириуса" будут созданы во всех регионах России.