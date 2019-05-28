Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T12:52Z
https://ria.ru/20190528/1554994399.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149358/37/1493583726_0:117:2263:1390_1036x0_80_0_0_f674a5322e49b02967e4a2e06ed3bffe.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан подписал соглашение о создании центра для одаренных детей

Вчера, 12:52
144
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль
Казанский кремль
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Казанский кремль. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева во вторник подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в республике будет создан региональный центр одаренных детей по модели "Сириуса", сообщает пресс-служба главы республики.
"Рустам Минниханов и Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и образовательным фондом "Талант и успех". В частности, документ предполагает создание в республике регионального центра одарённых детей по модели сочинского "Сириуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили и другие вопросы взаимодействия в части выявления и поддержки талантливой молодёжи.
Пациент во время магнитно-резонансной томографии. Архивное фото
28 ноября 2018, 19:59
Жители Татарстана назвали приоритетные задачи для здравоохранения региона
Ранее, входе встречи руководства фонда "Талант и успех" с министром образования и науки Татарстана Рафисом Бургановым отмечалось, что фонд подписал соглашения о сотрудничестве уже почти с 50 российскими регионами, став методической и методологической базой для создания сети региональных центров по выявлению и развитию одарённости у детей и молодёжи. Планируется, что до 2021 года центры по модели "Сириуса" будут созданы во всех регионах России.
Образовательный центр "Сириус" в Сочи создан фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России. Цель работы "Сириуса" – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год. Ежемесячно в "Сириус" приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в центре квалификацию.
Дети на уроке в школе
7 марта, 13:48
Три научно-образовательных центра "Сириус" будут созданы в 2019 году
000000
Обсудить 0
Республика ТатарстанФонд "Талант и успех"Рустам МиннихановТатарстанОбщество
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33СМИ: Таиланд планирует внести суп Том Ям в список мирового наследия ЮНЕСКО
07:32Экс-президент Украины объяснил, зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
Лента новостейМолния