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РИА Новости

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности на среду

Вчера, 12:39
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Парк "Зарядье". Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Синоптики продлили на среду, 29 мая, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за высокой пожароопасности и сильного ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, днем в среду в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Москве будет варьироваться от 29 до 31 градусов тепла, в области – от плюс 26 до плюс 31. Ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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