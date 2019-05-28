В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности на среду

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Синоптики продлили на среду, 29 мая, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за высокой пожароопасности и сильного ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в среду в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Москве будет варьироваться от 29 до 31 градусов тепла, в области – от плюс 26 до плюс 31. Ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.