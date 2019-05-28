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РИА Новости
Теплоснабжение

Доходность по проектам ТЭС в неценовых зонах оптового рынка составит 12,5%

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции
Машинный зал тепловой станции
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Базовая доходность вложений энергокомпаний по проектам строительства и модернизации ТЭС в неценовых зонах оптового энергорынка (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области) составит 12,5%, говорится в сообщении правительства по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

"Установление базового уровня доходности инвестированного капитала при реализации указанных проектов модернизации генерирующих объектов в размере 12,5%", - говорится в сообщении.

Правительство определит порядок отбора генерирующих объектов и предельный объем капитальных затрат для этих проектов. Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны представить в кабмин соответствующие поправки в закон "Об электроэнергетике" и проект постановления правительства.
Минэнерго и "Системный оператор ЕЭС" должны сформировать перечень проектов по строительству и модернизации в неценовых зонах и представить его в правительство до 15 августа.
20 мая, 17:21
"Квадра" подала заявки на отбор проектов модернизации ТЭС
Правительство РФ в январе утвердило масштабную программу модернизации ТЭС на 39 ГВт стоимостью 1,9 триллиона рублей. Согласно программе, проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за 15 лет за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Доходность по первым проектам на 2022-2024 годы составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
Для неценовых зон энергорынка (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области) готовят особые параметры программы. Проекты для этих регионов будут утверждаться на уровне правительства, а окупаться за счет платежей потребителей как ценовых (европейская часть страны, Урал и Сибирь), так и неценовых зон оптового энергорынка. Механизм окупаемости для этих проектов и соотношение платежей пока обсуждаются. Как сообщал в январе министр энергетики РФ Александр Новак, в неценовых зонах планируется модернизировать около 2 ГВт ТЭС на 200 миллиардов рублей.
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