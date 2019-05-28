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РИА Новости
Иркутская область

В Приангарье нормативы накопления ТКО для юрлиц снизятся в несколько раз

Вчера, 12:19
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ИРКУТСК, 28 мая – РИА Новости. Объемы накоплений твердых коммунальных отходов (ТКО) для юридических лиц в Иркутской области будут пересмотрены и снижены в несколько раз, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.
В правительстве Иркутской области состоялось совещание, на котором были проанализированы первые итоги внедрения федеральной реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, губернатору представили результаты замеров объемов накопления ТКО юридическими лицами.
"Сигналы, которые шли от юридических лиц, малого и среднего бизнеса, что нормативы были завышены, подтвердились. Необходимо сделать перерасчет платежей для юридических лиц, начиная с 1 января 2019 года, то есть с самого начала этой реформы", - сказал на совещании Левченко.
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Отмечается, что министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области готово внести корректировки в нормативно-правовой акт по установлению нормативов накопления ТКО для юрлиц. Снижение произойдет в 5-6 раз. После этого Иркутская область войдет в число субъектов РФ, где плата за ТКО для юридических лиц будет ниже, чем в среднем по России.
Как подчеркнул глава региона, замеры накопления ТКО необходимо продолжить не только с юридическими, но и с физическими лицами.
Как пояснили РИА Новости в правительстве, совещание состоялось 24 мая.
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Иркутская областьСергей ЛевченкоИркутская областьЭкономика
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