В Москве проверяют Центральный детский магазин из-за угрозы минирования

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Неизвестный сообщил об угрозе "минирования" Центрального детского магазина на Лубянке в центре Москвы, эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, поступил анонимный звонок с угрозой "минирования" в адрес Центрального детского магазина на Лубянке. Посетителей и персонал магазина пока не эвакуируют, правоохранители приступили к проверке всех помещений.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроз взрывов не подтвердилась.