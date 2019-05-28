Депутат: взаимодействие священников и больниц нужно регламентировать

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Необходимо регламентировать взаимодействие священников и сестер милосердия с московскими больницами, организовав курсы специальной подготовки по оказанию помощи, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун и председатель синодального отдела по благотворительности РПЦ епископ Пантелеимон подписали соглашение, согласно которому священники, сестры милосердия и волонтеры будут оказывать помощь пациентам московских больниц. Оно позволит священникам и сестрам милосердия оказывать духовную и медицинскую помощь инвалидам, ВИЧ-инфицированным, бездомным, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Сотрудничество между департаментом здравоохранения и синодальным отделом также будет развиваться в сфере поддержки людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Кроме того, будет оказываться психологическая и социальная помощь беременным женщинам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Также соглашение подразумевает развитие паллиативной помощи и помощи в уходе за пациентами на дому.

"В данный момент нет никаких пособий или утвержденных рекомендаций о том, как правильно выстроить подобную работу. Нужно учитывать, что на территории больницы действует определенный режим, санитарно-биологические нормы и любой желающий при одном лишь только желании не может работать с больными. Я считаю, что при наличии спроса на такие услуги, необходимо подготовить рамочный документ между медицинскими и религиозными учреждениями, в котором должны быть прописаны порядок взаимодействия с пациентами, медицинским персоналом, правила организации культовых сооружений на территории медицинских организаций", - сказал Менделевич РИА Новости.

Также депутат считает, что для работы с пациентами добровольцы должны пройти специальную подготовку. По мнению Менделевича, это могут быть курсы, где все желающие смогут приобрести навыки работы с пациентами. "Но если говорить о сестринском уходе, то это уже медицинская помощь и без предварительной профессиональной подготовки она не должна оказываться", - сказал он.