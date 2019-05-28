СК начал проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в Калмыкии

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о жесткой посадке легкомоторного самолета в Приютненском районе Калмыкии, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее представитель ГУМЧС России по республике сообщил РИА Новости, что утром во вторник легкомоторный самолет, выполнявший оросительные работы, совершил жесткую посадку в районе 40-го километра трассы Элиста – Минводы. На борту находились два человека. Один из них доставлен в районную больницу, второй не пострадал.
"В Астраханском следственном отделе на транспорте проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации по факту жёсткой посадки легкомоторного самолета в Республике Калмыкия", - говорится в сообщении.
Следователи выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.