СК начал проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в Калмыкии

Ранее представитель ГУМЧС России по республике сообщил РИА Новости, что утром во вторник легкомоторный самолет, выполнявший оросительные работы, совершил жесткую посадку в районе 40-го километра трассы Элиста – Минводы. На борту находились два человека. Один из них доставлен в районную больницу, второй не пострадал.