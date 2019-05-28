В Индии не менее 11 силовиков пострадали при нападении маоистов

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая - РИА Новости. По меньшей мере 11 сотрудников службы безопасности Индии получили ранения, попав в засаду к боевикам-маоистам в восточном штате Джаркханд, сообщают во вторник правоохранительные органы региона.

Согласно ее данным, инцидент произошел на рассвете в районе, где проводилась полицейская спецоперация. Боевики подорвали патрульную машину, после чего открыли по ней огонь из автоматов. Завязалась перестрелка, в ходе которой силовикам удалось оттеснить нападавших и в конце концов вынудить их отступить.

В настоящее время район, где было совершено нападение, оцеплен, спецназ совместно с военными ведет поиски террористов.