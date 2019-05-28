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РИА Новости

СМИ: ущерб от взрыва в таиландском порту превысит три миллиона долларов

Вчера, 07:43
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© REUTERS / Mbah AmbyahПожар на контейнеровозе KMTC в тайском порту Лемчабанг. 22 мая 2019
Пожар на контейнеровозе KMTC в тайском порту Лемчабанг. 22 мая 2019
© REUTERS / Mbah Ambyah
Пожар на контейнеровозе KMTC в тайском порту Лемчабанг. 22 мая 2019
БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Ущерб от взрыва контейнеров с химикатами и последовавшего за ним пожара на борту корейского контейнеровоза в порту Лемчабанг в Таиланде, по предварительным подсчетам, составит более 3 миллионов долларов, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation со ссылкой на администрацию порта.
Взрыв и пожар на стоявшем на разгрузке в порту Лемчабанг корейском контейнеровозе произошли в субботу, 25 мая: содержимое контейнера с химикатами самовоспламенилось и взорвалось в 6 часов утра, после чего на судне возник пожар, который 10 пожарных расчетов и портовые пожарные катера не могли потушить до глубокой ночи.
В результате происшествия более 130 человек получили легкие травмы, в большинстве – ожоги каплями раскаленного парафина из одного из контейнеров, и поражения органов дыхания продуктами горения, отмечает издание.
Как пишет во вторник газета, пожаром нанесен ущерб объектам инфраструктуры порта, нарушен график разгрузки и погрузки судов, а также временно нарушена работоспособность значительного количества работников порта, здоровье которых было подвергнуто риску выбросом химикатов в атмосферу. В общей сложности, по предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный порту, составляет более 100 миллионов таиландских бат (более 3 миллионов долларов), говорится в сообщении.
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