СМИ: ущерб от взрыва в таиландском порту превысит три миллиона долларов

БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Ущерб от взрыва контейнеров с химикатами и последовавшего за ним пожара на борту корейского контейнеровоза в порту Лемчабанг в Таиланде, по предварительным подсчетам, составит более 3 миллионов долларов, сообщает во вторник интернет-версия газеты Ущерб от взрыва контейнеров с химикатами и последовавшего за ним пожара на борту корейского контейнеровоза в порту Лемчабанг в Таиланде, по предварительным подсчетам, составит более 3 миллионов долларов, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation со ссылкой на администрацию порта.

Взрыв и пожар на стоявшем на разгрузке в порту Лемчабанг корейском контейнеровозе произошли в субботу, 25 мая: содержимое контейнера с химикатами самовоспламенилось и взорвалось в 6 часов утра, после чего на судне возник пожар, который 10 пожарных расчетов и портовые пожарные катера не могли потушить до глубокой ночи.

В результате происшествия более 130 человек получили легкие травмы, в большинстве – ожоги каплями раскаленного парафина из одного из контейнеров, и поражения органов дыхания продуктами горения, отмечает издание.