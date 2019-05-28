В Хабаровском крае эвакуировали крупные ТЦ после сообщений о минировании

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Посетители и работники крупных торговых центров Комсомольска-на-Амуре и сотрудники администрации города во вторник эвакуированы после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.
"Эвакуированы все, кому поступали такие звонки. Это практически все крупные торговые центры города и здание администрации Комсомольска-на-Амуре. Сегодня в городе дождь и холодно, чиновники разошлись по соседним зданиям", - рассказал собеседник агентства.
В УМВД по Комсомольску-на-Амуре РИА Новости подтвердили, что такие сообщения поступали. "Информация проверяется", - сказал представитель УМВД.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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