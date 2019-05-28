В Вашингтоне пять человек пострадали в результате стрельбы

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Пять человек, включая одного мальчика, получили ранения в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает во вторник телеканал Пять человек, включая одного мальчика, получили ранения в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает во вторник телеканал WUSA9

По данным полиции, стрельба произошла в понедельник, один из взрослых получил серьезные ранения, жизни остальных ничего не угрожает.

Полиция ведет поиск автомобиля, который был замечен в то время на записи с камер слежения. На опубликованных изображениях видно, что серебристый легковой автомобиль без номеров.

Днем ранее также на северо-востоке американской столицы неизвестный открыл стрельбу по людям на парковке. В результате 15-летний подросток был убит, две женщины и девочка получили ранения. Их жизни ничего не угрожает.