В Бразилии признали невменяемым мужчину, напавшего с ножом на Болсонару

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Федеральный судья Бруну Савину признал невменяемым мужчину, совершившего покушение на президента Бразилии Жаира Болсонару во время предвыборной кампании осенью прошлого года, сообщает портал Globo.
Согласно решению суда, нападавший Аделиу Биспу ди Оливейра страдает "постоянным бредовым расстройством" и в связи с этим не может получить уголовное наказание.
После вступления этого решения в силу подсудимый начнет проходить лечение в соответствующем учреждении.
Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября 2018 года, почти за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений в этом районе тела пострадавшего.
17 мая, 17:11Весь в отца. Сын президента Бразилии попросил у папы атомную бомбуСразу видно, Болсонару-младший ‒ парень из хорошей семьи. Возможно, это именно ее глава ему объяснил, почему от КНДР требуют денуклеаризации, Ирану тоже нельзя, а Бразилии разрешат. Все же просто. Бразилия для США теперь своя.