В Бразилии признали невменяемым мужчину, напавшего с ножом на Болсонару

Весь в отца. Сын президента Бразилии попросил у папы атомную бомбу Сразу видно, Болсонару-младший ‒ парень из хорошей семьи. Возможно, это именно ее глава ему объяснил, почему от КНДР требуют денуклеаризации, Ирану тоже нельзя, а Бразилии разрешат. Все же просто. Бразилия для США теперь своя.