На Камчатке сфотографировали "элитное поселение" медведей

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок В Кроноцком заповеднике начался месячник тишины

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника Сотрудники Кроноцкого заповедника сфотографировали "многоэтажное" поселение медведей.

"Медвежья многоэтажка" на мысе Тугумынк на Курильском озере похоже на современный дом элитной застройки", - рассказала государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская.

По ее словам, у живущих тут медведей есть "отдельные квартиры-берлоги с балконами-террасами, озелененными дикоросами и шикарным видом на озеро".

"Еще раз убеждаюсь, что медведи - большие эстеты! Лежат вот так на солнышке и созерцают окружающую красоту", - считает Лиана.

Возможность наблюдать за дикими животными в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке полуострова, территория включает в себя Долину гейзеров, несколько вулканов и озер.