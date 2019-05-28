Кун Дань: США не хотят укрепления России, поэтому санкциями показывают силу

Только когда США осознают необходимость сосуществования со странами с альтернативным путем развития, возможно окончание торговой войны с Китаем, считает председатель правления Фонда исследований реформ и развития CITIC Кун Дань. Об этом, а также об уникальности Китая и России и перспективах сотрудничества двух стран, он рассказал в интервью РИА Новости.

— Недавно вы принимали участие в форуме "Один пояс – один путь", который привлекает все больше внимания со стороны международного сообщества и пользуется все большей популярностью. Как вы оцениваете перспективы российско-китайского сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс – один путь"?

— Я недавно участвовал в одной из дискуссий в рамках форума "Один пояс – один путь". Там я выступил с небольшим докладом, в основном касающимся работы, которую уже много лет ведет в рамках инициативы "Пояса и пути" группа компаний CITIC, о том, как следует продвигаться вперед и развиваться, и в этой связи упомянул о концепции "справедливой выгоды" и ее роли в строительстве "Пояса и пути". И польза, и справедливость необходимы. Но когда мы встречаем трудности на своем пути, нужно прежде всего руководствоваться справедливостью, даже если для этого нужно пожертвовать выгодой.

Что же касается того, как сотрудничество Китая и России должно развиваться, я считаю совершенно обоснованной инициативу президента (России Владимира) Путина о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Пояса и пути". Здесь как раз собрались китайские эксперты, чтобы обсудить перспективы китайско-российского сотрудничества в разных сферах, в том числе в рамках инициативы "Один пояс – один путь".

Все мы считаем, что Россия – это важный узел "Пояса и пути". Это страна, часть которой находится в Азии, а часть в Европе. Азиатская часть России связана с Китаем и другими соседними странами, другая же часть связана с Европой. Поэтому Россия – это очень важный регион в плане взаимосвязанности и взаимного сообщения. Здесь есть возможности для сотрудничества в области железнодорожного транспорта, перевозок и логистики. Кроме того, Россия – это страна с большой территорией, богатыми ресурсами, перспективным рынком. С точки зрения Китая, наши экономики органично друг друга дополняют. Если нам удастся наладить успешное сотрудничество производительных отраслей Китая и России, мы могли бы даже реализовывать совместные проекты в рамках инициативы "Пояса и пути" на территории третьих стран.

В то же время наше торгово-экономическое сотрудничество пока находится не на должном уровне, объем и номенклатура наших совместных проектов не очень велики, и в этом я тоже вижу потенциал развития. Китайско-российское сотрудничество отличает одна особенность: уровень взаимопонимания и взаимного доверия между руководством наших стран выше, чем у других стран, а это создает основу и условия для дальнейшего развития стратегического партнерства.

Я работаю в группе компаний CITIC и в данный момент руковожу Фондом исследований реформ и развития, занимаюсь изучением данной сферы. И как компания, и как неправительственный аналитический центр мы осознаем свою ответственность за выполнение задач, поставленных руководителями двух стран.

— В условиях, когда США и Европа прибегают к санкциям, в мире все острее встает проблема торгового протекционизма. Могут ли Россия и Китай вместе бороться с этим явлением, существует ли здесь пространство для сотрудничества?

— Что касается торговой войны между Китаем и США, то на первых порах мы не подходили к ней именно как к торговой войне, а говорили лишь о трениях в торговой сфере, однако после того поворота, который произошел на переговорах 10 мая, правительство открыто охарактеризовало это как торговую войну с США. Возможно, она будет протекать параллельно с переговорным процессом. США хотят продемонстрировать силу – так же, как в вопросе санкций против России. Их пугает развитие Китая, они опасаются, что Китай займет их место. Отчасти санкции и экономическая изоляция России преследуют ту же цель: США не хотят укрепления России после краха СССР, Путин же взял на себя миссию национального возрождения России. В этом смысле все мы испытываем на себе давление со стороны США. Несмотря на то, что у нас разная ситуация, разные модели развития и разные проблемы, в этом вопросе мы в схожем положении. России сильно вредит давление со стороны США.

Мы говорим о "Поясе и пути", о неприятии гегемонизма, надеемся через глобализацию, согласованную политику развивать наши государства — в отношениях между Россией и Китаем для этого есть условия. Например, в сфере ресурсов и технологий. У России богатая ресурсная база и высокотехнологичная производственная база. С точки зрения Китая мы могли бы поддерживать друг друга, сотрудничать. Думаю, наши страны могут выступать и как поставщики, и как покупатели друг для друга, и в этом смысле у нас огромный потенциал для кооперации. В Китае живут 1,4 миллиарда человек, это крупный рынок потребительских товаров и инвестиций. В России, конечно, население меньше, чем в Китае, но это тоже довольно развитый рынок. Взаимодополняемость наших рынков, спроса и предложения уже сама по себе позволит нам противостоять санкциям и попыткам изоляции.

Кроме того, США все время пытаются вытеснить Китай из мировых производственных цепочек. Я считаю, эти планы вредят и самим США. Есть такое выражение: "Чтобы убить тысячу вражеских солдат, нужно потерять 800 своих", а здесь потери среди своих тоже могут оказаться не меньше тысячи. В то же время планы США заставляют нас задуматься о построении собственного сообщества. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию "Сообщества единой судьбы". Есть региональное сообщество единой судьбы, между государствами тоже могут возникнуть такие отношения. С моей точки зрения, Россия и Китай могли бы сформировать такое сообщество в области развития и безопасности. Я думаю, многие российские эксперты, участвующие в нашей конференции, с этим согласны.

— Лидеры России и Китая поставили задачу довести объем двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов, и в 2018 году эта задача была выполнена. Будет ли двусторонняя торговля развиваться по восходящей траектории в условиях торговой войны между Китаем и США и антироссийских санкций со стороны США и Европы?

— Думаю, будет. Многие проблемы представляют наибольшую сложность на начальном этапе, а потом все идет легче, когда виден общий расклад. Торговые отношения между любыми странами включают в себя множество аспектов, баланс интересов требует настройки.

Субъекты микроэкономики (компании) развиваются через объединение капитала и торговлю, и так возрастают их возможности. Между государствами тоже складывается более взвешенный баланс интересов, а это помогает развиваться субъектам микроэкономики. Как мы знаем, компании прежде всего создают бизнес-модели, то есть такие схемы, которые позволяют получать стабильную и здоровую прибыль. Я считаю, что пространство для сотрудничества между Китаем и Россией постоянно расширяется. Мы уже вышли за пределы мелкой трансграничной торговли, которая на раннем этапе создавала определенные репутационные проблемы.

Я смотрю на будущее китайско-российской торговли с большим оптимизмом. Китайские философы говорили, что нужно "двигаться вперед, несмотря на трудности". Не стоит сбавлять темпы нашего движения вперед из-за проблем или торговых споров. Проблемы нужно решать или хотя бы снижать их остроту, превращать любые вызовы в возможности для развития.

— Возвращаясь к американо-китайской торговой войне, что будет происходить дальше?