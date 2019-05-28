День пограничника в России

28 мая в России отмечается День пограничника . В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов. В 1958 году постановлением Совета министров СССР за большие заслуги пограничников в деле охраны и защиты государственной границы был установлен День пограничника – 28 мая. В современной России указом президента РФ от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск" была продолжена традиция чествования пограничников 28 мая

Своими корнями история пограничной службы России уходит в далекое прошлое, в период становления и укрепления Московского государства (XIV-XV века). В связи с частыми набегами татар на русскую территорию на южных и юго-восточных окраинах Московского княжества во второй половине XIV века стали выставляться сторожевые отряды (сторожа) и станицы, которые высылали конных наблюдателей. Для защиты от кочевников возводили засечные черты, позже – пограничные укрепленные линии.

Первое упоминание о пограничной службе в русском государстве относится к 1360 году, когда митрополит Всея Руси Алексий послал благословение "сторожам и станичникам", которые в скрытых притонах наблюдали за движением ордынцев.

В 1512 году великий князь Василий III "утвердил землю заставами", которые должны были информировать о возможном появлении противника. В 1571 году был принят первый в России пограничный устав – "Боярский приговор о станичной и сторожевой службе".

С ростом внешней торговли в 1754 году появились пограничные таможни . Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, рассредоточенными по форпостам.

С 1782 года стала вводиться таможенная стража из вольнонаемных надзирателей и объездчиков, усиленная в 1811 году пограничной казачьей стражей. С 1827 года их функции объединила пограничная таможенная стража, переименованная в 1832 году в пограничную стражу.

Последняя крупная реорганизация пограничной охраны царского периода произошла в 1893 году, когда император Александр III подписал указ о создании Отдельного корпуса пограничной стражи. Пограничная стража превратилась в самостоятельный род войск. И в таком виде просуществовала вплоть до 1917 года.

В советский период учрежденная в 1918 году декретом СНК РСФСР пограничная охрана, в 1919 году была переименована в пограничные войска, которые находились в ведении Наркомата по военным делам, с 1920 года в системе ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия) – ГПУ (Государственное политическое управление) – ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление). С 1934 года руководство пограничными войсками осуществляло Главное управление пограничной и внутренней охраны, с 1937 года – Главное управление пограничных и внутренних войск, с 1939 года – Главное управление пограничных войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР.

Подразделения и части пограничных войск принимали активное участие в борьбе с басмачеством в Средней Азии, совместно с частями Красной Армии – в вооруженных конфликтах на Китайско-Восточной железной дороге (1929), в районе озера Хасан (1938), реки Халхин-Гол (1939), в советско-финляндской войне 1939-1940 годов.

В начале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов пограничные подразделения, дислоцированные на западной границе, вместе с частями прикрытия Красной Армии первыми приняли на себя удар немецких войск и оказали им героическое сопротивление. В годы войны из личного состава пограничных войск были сформированы части и соединения для действующей армии. Несмотря на это, пограничные войска продолжали охранять государственную границу СССР, на них также была возложена охрана тыла фронтов и армий, организация и руководство истребительными батальонами, организация сопротивления на оккупированной врагом территории и другие задачи.

За ратные подвиги свыше 100 тысяч пограничников были награждены орденами и медалями, 158 воинам-пограничникам присвоено звание Героя Советского Союза.

В послевоенный период пограничные войска СССР охраняли государственную границу, отражали вооруженные вторжения на территорию страны войсковых групп и банд националистического подполья, защищая население; не допускали незаконного пересечения государственной границы; осуществляли пограничный контроль в пунктах пропуска через государственную границу; боролись с контрабандой; совместно с органами милиции следили за соблюдением пограничного режима; с 1977 года вместе с органами рыбоохраны охраняли рыбные и живые ресурсы в морских территориальных водах, следили за соблюдением всеми судами объявленного в "Извещениях мореплавателям" режима плавания в пределах территориальных и внутренних морских вод СССР; с 1984 года охраняли экономическую зону СССР.

В эти годы пограничная охрана советского государства, состоявшая из пограничных органов и пограничных войск, неоднократно переподчинялась различным ведомствам. С февраля 1946 года пограничные войска стали подчиняться министерству внутренних дел (НКВД СССР было преобразовано в МВД СССР), с октября 1949 года были переподчинены министерству государственной безопасности, с марта 1953 года – опять МВД, с марта 1957 года - Комитету государственной безопасности (КГБ) при Совете министров СССР (с 1978 года – КГБ СССР).

В декабре 1991 года указом президента СССР Главное управление пограничных войск было упразднено, его функции переданы образованному Комитету по охране Государственной границы СССР.

После распада СССР в целях создания единой системы безопасности, охраны государственной границы и морской экономической зоны Российской Федерации президент России 12 июня 1992 года подписал указ "Об образовании Пограничных войск Российской Федерации". 30 декабря 1993 года была образована Федеральная пограничная служба РФ, как государственный орган руководства пограничными войсками (ФПС – Главкомат пограничных войск РФ), с 30 декабря 1994 года - ФПС РФ.

В 1997 году на Федеральную пограничную службу были возложены задачи по охране биологических ресурсов и государственному контролю в этой сфере.

11 марта 2003 года президент России подписал федеральный закон "О мерах по совершенствованию государственного управления в области безопасности Российской Федерации", согласно которому ФПС с 1 июля 2003 года была упразднена , а ее функции переданы Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, в которой образована Пограничная служба. Охрана государственной границы, внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа была возложена на пограничные органы ФСБ РФ, которые в настоящий момент комплектуются лишь военнослужащими, проходящими службу по контракту.

В связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления в сфере защиты и охраны государственной границы России законом РФ от 7 марта 2005 года термин "Пограничные войска" исключен из отечественного законодательства.

Для формирования современной системы защиты и охраны государственной границы правительством РФ 5 июня 2012 года была утверждена Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)".

Принятые меры по реформированию Пограничной службы ФСБ РФ позволили повысить эффективность охраны государственной границы, обеспечить необходимый уровень защиты интересов РФ, а также адекватно противодействовать спектру угроз во всем пограничном пространстве.

Сегодня Пограничная служба ФСБ России решает крайне ответственные, многоплановые задачи, демонстрирует высокую эффективность и четкость действий по обеспечению пограничного режима, по защите интересов России.

В День пограничника служившие в погранвойсках надевают форму, обязательно зеленую фуражку и собираются в парках. В Москве излюбленными местами празднования и встреч представителей погранслужбы являются парк "Сокольники", Центральный парк культуры и отдыха им. Горького и ВДНХ.

По сложившейся традиции в Москве проводится комплекс торжественно-памятных и культурно-массовых мероприятий, посвященных этому празднику.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. в 8 томах ‑2004 г.)