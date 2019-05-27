Четыре иностранных оркестра примут участие в фестивале "Амурские волны" в Хабаровске

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Четыре иностранных оркестра примут участие в фестивале "Амурские волны" в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 27 мая — РИА Новости. Четыре зарубежных музыкальных коллектива примут участие в международном военно-музыкальном фестивале "Амурские волны-2019", который стартует в понедельник в Хабаровске, сообщил на пресс-конференции министр культуры края Александр Федосов.

Ранее сообщалось, что фестиваль будет проходить с 27 мая по 2 июня. Он завершится марш-парадом оркестров, музыканты пройдут по центральной улице Хабаровска, а также дадут концерт на Комсомольской площади.

"С каждым годом растёт количество иностранных коллективов. В этом году на фестиваль приехал оркестр кельтских волынок и барабанов, который ранее уже приезжал в Хабаровск, впервые приехали музыканты из Чехии. Сегодня прибывают музыканты из Китая. Приехал коллектив из Казахстана", - сказал Федосов.

Он отметил, что духовой ансамбль "Дольнемчанка" из Чехии - старейший музыкальный коллектив, в этом году ему исполнилось 140 лет.

Всего в фестивале, по данным организаторов, примут участие более 500 музыкантов, 11 коллективов, среди которых четыре иностранных.

"Старт фестивалю в понедельник дадут выступления военного оркестра Центра обеспечения управления Тихоокеанского флота из Владивостока и военного оркестра штаба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации из Екатеринбурга, который впервые выступает на площадке фестиваля", - сказал министр.

Как отметил на пресс-конференции руководитель оркестра кельтских волынок и барабанов Александр Браун, музыкантам коллектива интересна русская военная музыка. Около 20% музыкантов в коллективе - бывшие военные.

"Дирекция фестиваля и дирижёры русских оркестров готовят партитуру и ноты этой музыки так, чтобы мы могли её исполнять. И у нас происходит взаимный обмен музыкой. Сейчас у нас будет возможность взять образцы русской музыки и исполнять её на Западе, тем самым знакомя с ней европейцев", - сказал Браун.