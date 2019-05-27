Военные в Судане заявили о готовности создать гражданское правительство

КАИР, 27 мая - РИА Новости. Гражданское правительство в Судане может быть сформировано в течение трех месяцев с участием всех суданских сил, заявил, как сообщат портал " Гражданское правительство в Судане может быть сформировано в течение трех месяцев с участием всех суданских сил, заявил, как сообщат портал " Аль-Айн ", заместитель главы переходного военсовета Мухаммед Хамдан.

"Готовы сформировать гражданское правительство в течение трех месяцев, и движение "Силы за свободу и перемены" будет его частью", - сказал Хамдан.

Он также подчеркнул, что военсовет не собирается прекращать переговоры с гражданскими силами, напротив, считает, что все желающие должны принять участие в диалоге. "Мы передадим Судан только в безопасные руки", - подчеркнул военачальник.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.