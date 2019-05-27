В Москве проводят проверку после сообщений об избиении ребенка на площадке

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку после публикаций в СМИ по поводу избиения ребенка на детской площадке в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Как сообщила Иванова со ссылкой на СМИ, во время игры на детской площадке кто-то из ребят сказал нецензурное слово. Услышавший это мужчина начал кричать на детей, а после того, как они извинились, ударил одного из них несколько раз. Ребенок был госпитализирован.
"Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение" - сказала Иванова.