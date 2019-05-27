В Москве проводят проверку после сообщений об избиении ребенка на площадке

Как сообщила Иванова со ссылкой на СМИ, во время игры на детской площадке кто-то из ребят сказал нецензурное слово. Услышавший это мужчина начал кричать на детей, а после того, как они извинились, ударил одного из них несколько раз. Ребенок был госпитализирован.