Губернатор ЯНАО поддержал идею инициативного бюджетирования в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поддержал идею развития инициативного бюджетирования в регионе.

В воскресенье в городе Ноябрьск стартовал городской проект "РИТМ" об управлении гражданами муниципальным бюджетом – это одна из форм инициативного бюджетирования.

"Инициативное бюджетирование – это идея абсолютно правильная, когда инициативы исходят от жителей района, города. Любые формы взаимодействия там, где это на основе обратной связи с жителями, - это в любом случае хорошо, будь то определение мест благоустройства, чем мы и занимаемся путем голосования на порталах, выбора людей – что они хотят сделать: детскую ли площадку, парковку ли хорошую, качественную, либо спортивную площадку", - сказал глава региона журналистам в понедельник.

Он добавил, что в этом случае растет гражданская позиция, бережное отношение к тем объектам, за которые люди сами проголосовали.

"Плюс в случае с инициативным бюджетированием – там, если я не ошибаюсь, есть какое-то минимальное софинансирование людей. Пускай, совсем символическое, но они, тем более, будут чувствовать свою сопричастность, наверное, будут еще больше беречь, еще больше следить, чтобы ничего не случилось. Порой мы с вами, к сожалению, отмечаем, что проходит благоустройство, открываются новые объекты, пара дней – и там что-то уже поломано, что-то украдено, сломано и так далее", - пояснил Артюхов.

По его словам, инициативное бюджетирование поможет решить эту проблему.